Песков об указе Зеленского: горе тому, кто пытается шутить над Днем Победы

Москва8 мая Вести.Горе тому, кто пытается подтрунивать над празднованием Дня Победы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, который будто дозволяет проведение парада Великой Победы.

В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что Москве не нужно ничье дозволение.

Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда пояснил пресс-секретарь

Ранее Зеленский фактически отказался от своих провокационных заявлений о параде Победы. Он сделал это сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии на Украине в развитии идей, озвученных в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным.