ВСУ не пытались сорвать празднование Дня Победы, заявил Песков

Москва9 мая Вести.В день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне попыток срыва мероприятий не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Песков прокомментировал вопрос журналистов о возможных действиях ВСУ.

Ничего не пытались, все хорошо сказал он

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что объявленное перемирие действует 9, 10 и 11 мая, и других разговоров на этот счет не было.

Ранее Песков подчеркивал, что РФ не нужно разрешения других стран для проведения Парада Победы в Москве. Он добавил, что тех, кто позволяет себе шутить над Днем Победы, ждет "горе".