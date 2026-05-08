Песков: не будет никаких ограничений для получения видеосигнала с парада

Москва8 мая Вести.Введение ограничений на получение видеосигнала с парада для СМИ не планируется. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге.

"Международные агентства будут там [на параде] присутствовать, международные агентства будут получать видеосигнал, поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет", - рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Параде Победы на Красной Площади примут участие ветераны СВО.