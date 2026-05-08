В Кремле рассказали, как будет проходить торжественный прием в честь Дня Победы Песков: прием 9 мая в Кремле не будет отличаться от практики прошлых лет

Москва8 мая Вести.Традиционный торжественный прием в День Победы с участием зарубежных и почетных гостей в Москве пройдет в привычном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее стало известно, что парад на Красной площади 9 мая пройдет без военной техники. Изменения внесли и в проведение акции "Бессмертный полк": шествие состоится в электронном виде. Журналисты обратились к Пескову с вопросом, будут ли отличия в формате приема.

Ничем не будет отличаться ответил он

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в Кремле на 9 мая запланирован прием для иностранных лидеров и делегаций, приглашенных на военный парад.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков накануне анонсировал традиционное выступление российского лидера Владимира Путина в Москве на Параде Победы.