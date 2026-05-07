Москва7 маяВести.Акция "Бессмертный полк" в России в этом году пройдет в электронном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, очный формат акции останется в тех странах, где к ней до сих пор проявляют интерес.
Бессмертный полк будет в ином формате, я бы сказал, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют интерес к Бессмертному полкусказал Песков журналистам
Ранее компания VK объявила о запуске онлайн-шествия "Бессмертного полка", виртуальное возложение цветов и другие цифровые проекты ко Дню Победы.