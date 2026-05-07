Песков: "Бессмертный полк" в этом году пройдет в электронном формате

"Бессмертный полк" в 2026 году пройдет в электронном формате Песков: "Бессмертный полк" в этом году пройдет в электронном формате

Москва7 мая Вести.Акция "Бессмертный полк" в России в этом году пройдет в электронном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, очный формат акции останется в тех странах, где к ней до сих пор проявляют интерес.

Бессмертный полк будет в ином формате, я бы сказал, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют интерес к Бессмертному полку сказал Песков журналистам

Ранее компания VK объявила о запуске онлайн-шествия "Бессмертного полка", виртуальное возложение цветов и другие цифровые проекты ко Дню Победы.