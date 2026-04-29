"Бессмертный полк" в Ростовской области пройдет в онлайн-формате

В Ростовской области решили провести "Бессмертный полк" в онлайн-формате "Бессмертный полк" в Ростовской области пройдет в онлайн-формате

Москва29 апр Вести.Шествие "Бессмертного полка" в Ростовской области в 2026 году пройдет в онлайн-формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Все желающие до 6 мая могут загрузить портреты своих родственников.

В День Победы шествие "Бессмертного полка" состоится онлайн на платформе "Бессмертный полк России" сказано в сообщении

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и онлайн-форматах в зависимости от региона. Например, в Пермском крае люди выйдут на улицы с портретами родных.