Москва29 апрВести.Шествие "Бессмертного полка" в Ростовской области в 2026 году пройдет в онлайн-формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Все желающие до 6 мая могут загрузить портреты своих родственников.
В День Победы шествие "Бессмертного полка" состоится онлайн на платформе "Бессмертный полк России"сказано в сообщении
В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и онлайн-форматах в зависимости от региона. Например, в Пермском крае люди выйдут на улицы с портретами родных.