"Бессмертный полк" в Берлине 9 мая состоится, но с ограничениями

"Бессмертный полк" состоится в Берлине, но с запретом на георгиевские ленты "Бессмертный полк" в Берлине 9 мая состоится, но с ограничениями

Москва7 мая Вести.Гражданская акция "Бессмертный полк" состоится в Берлине 9 мая, несмотря на введенные властями ограничения на советскую и российскую символику, включая демонстрацию георгиевских лент. Об этом сообщили организаторы движения.

Участники акции соберутся у Бранденбургских ворот, после чего колонна проследует по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене, где состоится минута молчания. Полицейское сопровождение будет обеспечено.

Согласно распоряжению полиции Берлина, на мероприятии разрешены портреты родных — героев Великой Отечественной войны — и цветы. При этом запрещены символы V и Z в любом виде, георгиевская лента (в том числе на портретах), любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора или георгиевской ленты, все виды военной формы и ее элементов, а также военные марши как музыкальное сопровождение.

Отмечается, что полиция оставляет за собой право запрещать что-либо по ходу проведения акции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин навлек позор на всю Германию запретом на советскую и российскую символику.