Москва1 мая Вести.Префектура Парижа согласовала проведение ежегодной акции памяти "Бессмертный полк", которая состоится 8 мая.

Как сообщил ТАСС представитель организационного комитета мероприятия, историк Дмитрий де Кошко, участники соберутся в 11.00 (12.00 мск) на площади Республики и пройдут колонной до кладбища Пер-Лашез, где возложат цветы к могилам русских участников движения Сопротивления.

Организаторы подчеркнули, что акция носит гражданский и неполитический характер. Ее цель – сохранить память о предках, сражавшихся с нацизмом, а также напомнить о решающей роли СССР в победе над ним. Кроме того, мероприятие призвано обратить внимание на важность сохранения мира и недопущения повторения трагедий войны.

Памятные мероприятия пройдут и в других городах Франции. Так, 5 мая состоится возложение цветов на военном кладбище коммуны Виллербан под Лионом. 8 мая шествие "Бессмертного полка" пройдет в Венисье, а также запланированы акции в Монпелье. 9 мая аналогичное мероприятие состоится в Безье.

"Бессмертный полк" – общественная акция, посвященная увековечиванию памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Традиционно в рамках мероприятия люди проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.

В 2026 году акция "Бессмертный полк" пройдет по всей России в гибридном формате. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что формат проведения будет определяться в зависимости от обстановки в регионах и требований безопасности.