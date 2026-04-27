Шествие "Бессмертный полк" в Пермском крае состоится в очном формате

Акция "Бессмертный полк" в Пермском крае пройдет в очном формате Шествие "Бессмертный полк" в Пермском крае состоится в очном формате

Москва27 апр Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в мессенджере MAX, что акция "Бессмертный полк" состоится в регионе 9 мая в очном формате.

Он рассказал, что для жителей региона это любимая и по-настоящему народная традиция.

В День Победы жители Прикамья вновь смогут выйти с портретами своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто приближал Великую Победу сказано в сообщении

Кроме того, до 6 мая можно подать заявку на участие в онлайн-шествии. Портреты героев Великой Отечественной войны появятся в общественных пространствах – в школах, на предприятиях, на спортивных аренах и медиафасадах.

По словам Махонина, акция "Бессмертный полк" – это традиция, которую жители региона бережно хранят и переедают своим детям и внукам.