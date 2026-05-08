Акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" проходит в детских садах и школах

Мероприятия "Бессмертного полка: Герои рядом с нами" объединят 13 млн человек Акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" проходит в детских садах и школах

Москва8 мая Вести.Всероссийская акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" в течение недели проходит в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования во всех регионах России и городе Байконуре. Всего в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, примут участие более 13 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Российского детско-юношеского центра.

Участниками акции стали воспитанники детских садов, школьники, студенты, наставники, педагогические коллективы, вожатые, а также родители и родственники учащихся. Организатором выступил Росдетцентр при поддержке министерства просвещения России.

Акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" с каждым годом находит все больший живой отклик у детей и подростков, их родителей, педагогов, наставников по всей стране. В этом году к акции впервые присоединились воспитанники дошкольных учреждений. Торжественное шествие с портретами героев, рассказы об их подвигах, общение с сегодняшними защитниками Отечества, отстаивающими интересы родины в зоне специальной военной операции, связывают поколения победителей и их наследников сказал министр просвещения России Сергей Кравцов

В 2026 году "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" проводится в четвертый раз. В рамках акции на торжественных линейках в образовательных организациях память героев почтили выносом Знамени Победы и минутой молчания.

Кроме того, среди форматов были акции "Окна Победы", "Классика Победы", занятия по созданию "Живых альбомов" и подарков ветеранам и труженикам тыла, а также парады и концерты военных песен под окнами ветеранов.

Как отметил директор Росдетцентра Александр Кудряшов, акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" стала настоящим мостом памяти, который связывает поколения.

Акция "Бессмертный полк" в России в этом году пройдет в электронном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.