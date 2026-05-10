Москва10 мая Вести.Около трех миллионов участников собрала Всероссийская акция "Наследники Победы", сообщила пресс-служба Росмолодежи в Telegram-канале.

Более 3 миллионов человек по всей стране стали участниками Всероссийской акции "Наследники Победы": поздравляли наших ветеранов и оказывали адресную помощь, украшали окна домов, квартир и школьных классов праздничными трафаретами, а также дарили георгиевские ленточки, в социальных сетях делились историями и фотографиями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне отметили в сообщении

Там также рассказали, что участники акции организовывали уроки памяти и военно-патриотические экскурсии. Также в рамках события бойцы специальной военной операции записали видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности.