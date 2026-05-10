Москва10 маяВести.Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга 9 мая поучаствовали в очных и дистанционных форматах акции "Бессмертный полк", сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации губернатора города.
По Невскому проспекту прошло шествие. Портреты своих фронтовиков размещали в окнах зданий. Акцию провели в школах. Жители Северной столицы стали участниками онлайн-шествия "Бессмертного полка" на официальном сайте акции.
Ранее сообщалось, что акцию "Бессмертный полк" провели на дне Черного моря в районе мыса Меганом в Крыму.