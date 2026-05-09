На Алтае состоялось шествие "Бессмертного полка" По всей Республике Алтай традиционно прошел "Бессмертный полк"

Москва9 мая Вести.В День Победы шествие "Бессмертного полка" традиционно прошло по всей Республике Алтай. Об этом в MAX рассказал глава республики Андрей Турчак. Участниками акции в Горно-Алтайске стали пять тысяч человек.

Вместе с воинами Горного Алтая победным маршем "Бессмертного полка" прошли моя бабушка Франциска Станиславовна, пережившая блокаду, и дедушка супруги Георгий Леонидович Суслов - защитник Ленинграда сообщил Турчак

Вместе с жителями республики в шествии приняли участие гости из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Борисом Пиотровским.