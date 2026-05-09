В Ленобласти 6 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" В Кингисеппе прошла акция "Бессмертный полк", 6 тыс. человек приняли участие

В Кингисеппе Ленинградской области прошла акция "Бессмертный полк", 6 тысяч человек приняли участие. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Шесть тысяч человек шагают в одном ритме Бессмертного полка… Каждый несет портрет своего героя. У меня их двое. По отцовской линии — Александр Иванович Дрозденко — прошел две войны — финскую и Великую Отечественную и дед по материнской линии — Яков Николаевич Ромза, он воевал в 22-м стрелковом корпусе написал он в своем канале в мессенджере MAX

В акции участвовали ветераны, жители Ленинградской области, а также прокурор Ленинградской области Петр Алексеевич Забурко, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Сергей Тихонович Сазин.

В Санкт-Петербурге в шествии "Бессмертного полка", которое прошло на Невском проспекте, приняли участие более 100 тысяч человек. Также там впервые проходит акция "Бессмертный флот". В акватории Малой Невки проходят суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах размещены портреты участников Таллинского прорыва в августе 1941 года.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.