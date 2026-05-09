Москва9 мая Вести.В Вологде 12 тысяч человек, среди которых жители города, бойцы спецоперации и губернатор региона Георгий Филимонов, приняли участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщается в канале главы Вологодской области в мессенджере MAX

В 81-ю годовщину Великой Победы вместе с вологжанами, участниками Специальной военной операции, общественниками и волонтерами прошел в колонне "Бессмертного полка" в Вологде. Любимая всеми акция … объединила поколения. 12 тыс. вологжан прошли плечом к плечу. В руках у каждого участника — портреты родных-фронтовиков, которые сохранили для нас Родину, выстояли и победили в Великой Отечественной войне написал Филимонов

Он также отметил, что подвиги дедов и прадедов продолжают военнослужащие Специальной военной операции, которые и возглавляли колонну "Бессмертного полка".

Губернатор выразил благодарность, уважение и почет всем ветеранам Великой Отечественной войны.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.