Во Владивостоке в параде Победы приняли участие 1,4 тыс. человек

Москва9 мая Вести.Во Владивостоке на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке состоялся военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

Утром 9 мая при солнечной и теплой погоде на центральной улице города собрались ветераны, жители и гости краевой столицы. На площадь внесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы, а собравшихся поздравил глава Приморья Олег Кожемяко.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял парад, объехал парадные расчеты и поздравил участников, ветеранов и зрителей.

"Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Скорбим о тех, кого уже нет с нами. Память о них останется в веках", — сказал адмирал.

Парадным строем прошли расчеты офицеров штаба ТОФ, экипаж атомного подводного крейсера "Александр Невский", соединения Приморской флотилии, морской авиации и береговых войск флота. Также по Светланской улице промаршировали военнослужащие 55-й гвардейской дивизии морской пехоты и женщины-военнослужащие центра связи ТОФ. В парадных расчетах участвовали и военнослужащие, имеющие боевой опыт и государственные награды, в том числе участники специальной военной операции.