Во Владивостоке День Победы завершился праздничным салютом Во Владивостоке прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

Москва9 мая Вести.На центральной площади во Владивостоке прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Об этом сообщила администрация города.

Праздничный салют прошел на центральной площади Владивостока в 22.00 по местному времени, также 30 холостых залпов прозвучали на мысе Боброва (ул. Западная, 59 а). Жители и гости города смотрели световое шоу в сопровождении песни "День Победы", которую артисты исполнили со сцены.

В этот день в городе прошли парад Победы, торжественные мероприятия и акция "Бессмертный полк", собравшая 7 тысяч человек.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.