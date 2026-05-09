Праздничные салюты прогремели в Петербурге, Ярославле, Казани и Волгограде

Салюты прогремели в Петербурге, Ярославле, Казани и Волгограде Праздничные салюты прогремели в Петербурге, Ярославле, Казани и Волгограде

Москва9 мая Вести.Празднование 81-й годовщины Великой Победы в Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани и Волгограде завершилось красочными салютами.

В Петербурге салют прогремел у Петропавловской крепости. В Волгограде залпы озарили небо на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Акцию "Свет Великой Победы" смогли увидеть тысячи гостей и жителей города-героя, передают местные СМИ.

В Ярославской области праздничный фейерверк прошел также и Рыбинске.

Праздничными салютами в городах трудовой доблести Ярославле и Рыбинске завершился День Победы. Наш регион достойно отметил 81-ю годовщину Великой Победы написал глава региона Михаил Евраев в своих соцсетях

В Казани дали салют над акваторией реки Казанки, во Владикавказе – из парка Победы и территории центрального парка.