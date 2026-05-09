Москва9 мая Вести.На Мамаевом кургане в Волгограде в 12.00 мск 9 мая прогремел выстрел памяти. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Залп произвели из фронтовых пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Накануне в городе также был произведен выстрел памяти. Он был приурочен к 61-й годовщине присвоения Волгограду звания "Город-герой".

Выстрел памяти — это военно-патриотическая акция, представляющая собой одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия и посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) и павшим защитникам. Акция проводится в годовщину присвоения звания "Город-герой", в День Победы, в День памяти и скорби, в День начала контрнаступления под Сталинградом, в День Защитника Отечества и в День Героев Отечества.

