Москва27 июлВести.Блогер Святослав Коваленко бросил купюру пять тысяч рублей в воду у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы заснять на видео реакцию прохожих. Позже он выложил видео в интернет. Полиция инициировала проверку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе мониторинга сети Интернет правоохранителями была выявлена публикация видеозаписи, на которой мужчина, находясь на территории Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядокговорится в сообщении ведомства
Как уточняется в сообщении, произошедшему будет дана правовая оценка, и затем правоохранители примут законное решение.