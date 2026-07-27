Полиция проверяет блогера, бросившего 5000 рублей в фонтан в Волгограде На Мамаевом кургане блогер бросил деньги в фонтан, полиция проводит проверку

Москва27 июл Вести.Блогер Святослав Коваленко бросил купюру пять тысяч рублей в воду у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде, чтобы заснять на видео реакцию прохожих. Позже он выложил видео в интернет. Полиция инициировала проверку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе мониторинга сети Интернет правоохранителями была выявлена публикация видеозаписи, на которой мужчина, находясь на территории Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок говорится в сообщении ведомства

Как уточняется в сообщении, произошедшему будет дана правовая оценка, и затем правоохранители примут законное решение.