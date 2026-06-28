Троим волгоградцам может грозить срок за публикацию видео атаки ВСУ Троих жителей Волгограда задержали за публикацию кадров атаки ВСУ

Москва28 июн Вести.В Волгограде двух девушек и парня задержали за съемку и публикацию видео ракетной атаки ВСУ на предприятие города. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, ролики были сняты так, что местные жители легко могли определить, в каких домах и примерно на каком этаже находятся авторы. Выложенные в интернет материалы сразу использовали украинские паблики.

Видео ракетной атаки на Волгоград появились в соцсетях и мессенджерах сразу утром 27 июня… Оперативники в короткие сроки нашли авторов видео и задержали двух девушек и парня говорится в публикации

Одна из задержанных объяснила, что зафиксировала на видео ракету и сразу отправила его родственникам и подругам. Она не ожидала, что кадры появятся в украинских группах. Она попросила прощения за свои действия.

Все трое заверили, что снимали видео по собственному желанию, что никто их об этом не просил и денег не предлагал. Ведется расследование.