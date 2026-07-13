За публикацию видео с БПЛА в Омске привлекли к ответственности несколько человек

В Омске за видео атаки дронов несколько человек привлекли к ответственности За публикацию видео с БПЛА в Омске привлекли к ответственности несколько человек

Москва13 июл Вести.В Омске несколько человек привлекли к ответственности за публикацию в соцсетях видео атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает МАХ-канал правительства Омской области.

В регионе действует запрет на публикацию в интернете, соцсетях и мессенджерах любых материалы про беспилотники — фото, видео, тексты. Такой запрет ввела антитеррористическая комиссия Омской области. Но некоторые жители его решили не соблюдать.

Опубликованные видеокадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов БПЛА говорится в сообщении

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Кроме того, УФСБ по Омской области предупреждает: если кто‑то собирает и передает за границу сведения, которые могут навредить безопасности России, это могут расценить как государственную измену — за такое грозит до 20 лет лишения свободы.