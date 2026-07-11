Житель Нижнекамска задержан за публикацию видео последствий атаки БПЛА В Нижнекамске мужчину задержали за публикацию видео последствий удара БПЛА

Москва11 июл Вести.Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан задержали мужчину, который опубликовал в сети видео последствий атаки БПЛА. Об этом управление МВД России по республике сообщает в MAX.

Поданным ведомства, 33-летний житель Нижнекамска отправил видеролик в один из открытых чатов в мессенджере. На опубликованных кадров были зафиксировали последствия удара беспилотника ВСУ по одному из промышленных предприятий.

Задержанный пояснил, что в тот момент находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в интернет-сообщество. В последующем после поступления негативных комментариев публикация была им удалена пишет МВД

Нарушителю вынесли прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законов.

Запрет публикации подобных видео содержится в указе раиса Республики Татарстан от 20 августа 2025 года № 695.