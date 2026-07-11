Москва11 июлВести.Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан задержали мужчину, который опубликовал в сети видео последствий атаки БПЛА. Об этом управление МВД России по республике сообщает в MAX.
Поданным ведомства, 33-летний житель Нижнекамска отправил видеролик в один из открытых чатов в мессенджере. На опубликованных кадров были зафиксировали последствия удара беспилотника ВСУ по одному из промышленных предприятий.
Задержанный пояснил, что в тот момент находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в интернет-сообщество. В последующем после поступления негативных комментариев публикация была им удаленапишет МВД
Нарушителю вынесли прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законов.
Запрет публикации подобных видео содержится в указе раиса Республики Татарстан от 20 августа 2025 года № 695.