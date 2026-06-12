Четыре человека попали в больницу при ударе БПЛА по жилому дому в Нижнекамске

В Нижнекамске госпитализированы четверо пострадавших при попадании дрона в дом Четыре человека попали в больницу при ударе БПЛА по жилому дому в Нижнекамске

Москва12 июн Вести.В Нижнекамске увезли в больницу четверых пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому. Об этом сообщил в MAX глава минздрава Татарстана Альмир Абашев.

По последним данным в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано 4 пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске пишет он

Отмечается, что состояние троих пациентов удовлетворительное с острой реакцией на стресс, у четвертого же диагностировали осколочное ранение нижней челюсти. Его состояние стабильное, пациента переводят в хирургию.

Абашев заверил, что лично контролирует ситуацию.

Утром 12 июня Закамский регион Татарстана стал объектом массированной атаки беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Один из дронов врезался в жилой дом. Местные власти оперативно эвакуировали жильцов и готовят для них временный пункт размещения.

Первоначально глава республики Рустам Минниханов сообщил о трех пострадавших. По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а все необходимые службы работают на месте.

Ранее эксперт подробно объяснил, как Россия реагирует на атаки со стороны ВСУ.