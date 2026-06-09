Эксперт: в ответ на дроны ВСУ нужно выжигать логистику на юге и западе Украины

"Надо усиливать удары": Россия отвечает на атаки дронов, выжигая логистику ВСУ Эксперт: в ответ на дроны ВСУ нужно выжигать логистику на юге и западе Украины

Москва9 июн Вести.Россия отвечает на усиление атак ВСУ по гражданским объектам в России, выжигая логистику, в том числе на юге и западе Украины, заявил "Комсомольской правде" военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Калинкин.

По его словам, Киев совершает налеты на трассы Новороссии и транспорт в Крым, но сам испытывает проблемы с логистикой.

...Надо понимать, что на Украине логистика горит - и она горит сильнее. Нечего роптать, надо усиливать удары по логистическим цепочкам как в районе Одессы, в Затоке, так и в Закарпатье, во Львовской области отметил Калинкин

Как добавил эксперт, следует выполнять наказ президента "Работайте, братья".

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также отмечал, что для пресечения дальнейших атак украинских беспилотников на регионы РФ нужно уничтожать логистические цепочки ВСУ.