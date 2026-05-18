Москва18 маяВести.Российский военный эксперт, администратор авиационного канала Fighterbomber призвал пересмотреть тактику ответных действий из-за массированной воздушной атаки ВСУ на Москву и Московскую область 17 мая.
Беспилотники украинских боевиков накануне атаковали жилые кварталы и многоквартирные дома Московского региона.
Не призываю наносить ответные удары по мирным жителям и городам. Призываю наносить удары по ключевым объектам, болезненным для противника… Если в Киеве работает аэропорт, а это однозначно объект двойного назначения сегодня, то он также должен поражаться и быть уничтожен. Генштаб, Рада — это центры принятия решений, поэтому и они должны быть уничтоженызаявил ведущий канала Fighterbomber в эфире программы "333"
Военный летчик подчеркнул, что ответные действия должны быть сконцентрированы не на распылении ресурсов по всей территории Украины, а на точечном поражении одного города.
Он предложил наносить комбинированные удары с использованием дронов, ракет "Орешник" и других средств для максимальной эффективности.
Ранее пророссийское подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ, причастным к террористическим атакам на российскую территорию. Цели располагались на западе города Одессы.