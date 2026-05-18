Подполье сообщило об ударе по инструкторам ВСУ, причастным к атакам на РФ

Москва18 мая Вести.По французским инструкторам вооруженных сил Украины, которые причастны к террористическим атакам на Россию, был нанесен удар. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что противник размещался взападном пригороде Одессы. Группа французов, по которой был нанесен удар, напрямую участвовала в управлении украинскими дронами, атаковавшими Крым, Краснодарский край и другие регионы РФ.

Ранее Лебедев заявил, что в районе порта Одессы произошел мощный взрыв, при этом ударов по городу в тот момент не наносилось, воздушную тревогу не объявляли, а местные жители не слышали выстрелов.