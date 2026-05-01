ВС России нанесли удары по заводу безэкипажных катеров "Океан" в Николаеве

Подпольщик Лебедев рассказал о прилетах по заводу морских дронов в Николаеве ВС России нанесли удары по заводу безэкипажных катеров "Океан" в Николаеве

Москва1 мая Вести.Российские военные нанесли удар по судостроительному заводу "Океан" в украинском городе Николаев, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, на предприятии под руководством британских специалистов проводили сборку безэкипажных катеров и осуществляли их оснащение вооружением.

Прилетело в цех ... Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 километров сказал Лебедев в интервью РИА Новости

Утверждается, что эти морские дроны используются для совершения атак на гражданские суда в Черном море.

Подпольщик также сообщил, что на указанном заводе украинские военные проходят обучение управлению безэкипажными катерами.

Ранее военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный сообщил о мощных ударах российской армии по портовой части Измаила в Одесской области.