ВС РФ ударили по двум судам с грузом для ВСУ и буксиру в порту Николаева

В порту Николаева поражены два судна с грузом для ВСУ ВС РФ ударили по двум судам с грузом для ВСУ и буксиру в порту Николаева

Москва2 авг Вести.Вооруженные силы России поразили в порту Николаева два судна с грузом для украинской армии, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотников наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ее армии.

В порту Николаев поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров говорится в заявлении

Кроме того, ВС РФ ударили в Черном море по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что армия России поразила в порту Одессы резервуары с горючим, которые предназначались для обеспечения нужд украинских боевиков.