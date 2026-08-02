Москва2 авгВести.Вооруженные силы России поразили в порту Николаева два судна с грузом для украинской армии, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотников наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ее армии.
В порту Николаев поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеровговорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ ударили в Черном море по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что армия России поразила в порту Одессы резервуары с горючим, которые предназначались для обеспечения нужд украинских боевиков.