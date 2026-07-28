В порту Николаева поражены объекты перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ

Армия России поразила инфраструктуру порта Николаева В порту Николаева поражены объекты перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ

Москва28 июл Вести.Вооруженные силы России поразили в порту Николаева объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые предназначались для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении ведомства уточняется, что удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжались в течение дня. Для поражения целей применялись барражирующие боеприпасы и ударные беспилотные летательные аппараты.

В порту "Николаев" объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили балкер с военным грузом ВСУ. По нему ударили в северо-западной части Черного моря.