Минобороны: ВС РФ "Геранями" поразили два сухогруза в порту Николаев

ВС РФ поразили два сухогруза ВСУ в порту Николаев Минобороны: ВС РФ "Геранями" поразили два сухогруза в порту Николаев

Москва28 июл Вести.Вооруженные силы России, применяя беспилотники "Герань-4 Сикер", поразили два сухогруза в порту Николаев, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что намеченные военными цели были успешно поражены.

В течение 27 июля расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер" в порту Николаев были поражены два морских судна типа "сухогруз" говорится в заявлении ведомства

Накануне российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины.