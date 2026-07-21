Российские военные ударили по судам у портов Одессы и Николаева

ВС РФ нанесли удар по судам у портов Одессы и Николаева Российские военные ударили по судам у портов Одессы и Николаева

Москва21 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по судам, осуществляющим грузовые перевозки в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), у портов Одессы и Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели были поражены российскими беспилотниками.

Объекты были атакованы с целью снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники противника.

Так с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 сикер" в 9-ти километрах восточнее Одессы поражено судно типа "балкер". Еще одно судно типа "сухогруз" поражено беспилотным летательным аппаратом в 50-ти километрах южнее Одессы и один "сухогруз" в порту Николаев говорится в сообщении ведомства

Ранее ВС РФ ударили по двум сухогрузам, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.