Российская армия продолжила удары по портам Украины ВС РФ продолжили атаки на украинские порты, задействованные в снабжении ВСУ

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы России в ночь на среду продолжили удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены объекты в портах Одессы и Черноморска, где разгружались и хранились предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы, а также располагались цеха по производству и сборке беспилотников.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ сообщили в оборонном ведомстве РФ

Российские военные также поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский, перевозивших грузы в интересах украинской армии.

Как уточнили в МО, на территории порта "Одесса" поражены два цеха по производству и сборке дронов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".