МО РФ: нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области

ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске МО РФ: нанесен удар по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области

Москва15 июл Вести.Российские войска нанесли групповой удар по объектам портовой инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

В оборонном ведомстве также отметили, что ВС РФ смогли ликвидировать четыре морских судна, которые осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ.