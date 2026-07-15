Москва15 июлВести.Российские войска нанесли групповой удар по объектам портовой инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении
В оборонном ведомстве также отметили, что ВС РФ смогли ликвидировать четыре морских судна, которые осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ.