Российские войска нанесли удары по портам Украины Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удары по портам Украины

Москва13 июл Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удары по портам Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, групповые удары были нанесены при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотников.

В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, уточнили в Минобороны.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по порту Черноморска, где поразили два сухогруза, паром, а также патрульный катер Военно-морских сил Украины.