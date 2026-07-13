ВС РФ ночью ударили по порту Черноморск, уничтожили судно проекта "Шостка" и ДОК ВС РФ уничтожили судно проекта "Шостка" и ДОК в украинском порту Черноморск

Москва13 июл Вести.Российская армия ночью нанесла удары по украинскому порту Черноморск, поразив в том числе объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, информировали в МО РФ.

Кроме того, в ходе нанесенных ВС РФ ударов по порту Черноморск поражены резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.

Кроме того... поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов говорится в сообщении

Накануне в МО РФ сообщали, что российские военные ударом по порту Черноморск поразили паром.