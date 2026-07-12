Москва12 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удар по парому в порту Черноморска Одесской области с помощью беспилотного летательного аппарата-камикадзе "Герань-4 Сикер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар совершен, чтобы снизить возможности по транспортировке вооружения и военной техники в черноморской операционной зоне.
Нанесены удары с применением БПЛА-К "Герань-4 Сикер" по парому в порту "Черноморск"говорится в сообщении
В военном ведомстве подчеркнули, что цель была поражена.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ ликвидировали объекты топливной инфраструктуры ВСУ. Цели поражены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.