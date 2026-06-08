Минобороны сообщило об уничтожении беспилотного катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ: беспилотный катер ВСУ в Черном море уничтожен дроном "Герань" Минобороны сообщило об уничтожении беспилотного катера ВСУ в Черном море

Москва8 июн Вести.Российские войска уничтожили беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море с применением беспилотника "Герань". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уничтожение украинского катера зафиксировали кадры объективного контроля.

Кадры уничтожения патрульного катера ВСУ специалистами войск беспилотных систем ВС РФ с применением БПЛА "Герань" в акватории Черного моря отмечается в сообщении

7 июня в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по украинским катерам и местам запуска беспилотников дальнего действия.