Москва8 июнВести.Российские войска уничтожили беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море с применением беспилотника "Герань". Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уничтожение украинского катера зафиксировали кадры объективного контроля.
Кадры уничтожения патрульного катера ВСУ специалистами войск беспилотных систем ВС РФ с применением БПЛА "Герань" в акватории Черного моряотмечается в сообщении
7 июня в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по украинским катерам и местам запуска беспилотников дальнего действия.