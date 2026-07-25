Москва25 июлВести.Российские войска при помощи беспилотника "Герань" нанесли удар по судну с военным грузом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА "Герань-4 Сикер". Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУговорится в заявлении ведомства
Ранее сегодня сообщалось о поражении еще одного судна, действовавшего в интересах ВСУ. Удар был нанесен по сухогрузу в порту города Николаев прямо в момент его разгрузки.