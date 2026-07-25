МО РФ показало кадры ударов по судам ВСУ в порту "Николаев" и Черном море

МО РФ опубликовало кадры поражения судов ВСУ МО РФ показало кадры ударов по судам ВСУ в порту "Николаев" и Черном море

Москва25 июл Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры поражения российскими военнослужащими судов, использовавшихся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту "Николаев" и акватории Черного моря.

Сообщается, что в течение 25 июля российские войска расчетами реактивных беспилотников "Герань-4 сикер" поразили в порту "Николаев" и акватории Черного моря быстроходный десантный катер ВСУ, а также три сухогруза и один балкер, которые использовались в интересах украинской армии.

В ведомстве подчеркнули, что в результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены.

24 июля в российском оборонном ведомстве сообщили об ударах по двум буксировщикам в порту Николаева.