ВС РФ нанесли очередные удары по объектам, используемым в интересах ВСУ ВС РФ поразили балкер, три сухогруза и катер CV-90 ВМС Украины

Москва25 июл Вести.Вооруженными силами Российской Федерации в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены морское судно типа "балкер", три сухогруза. Кроме того, поражен быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что пораженные объекты осуществляли доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса".

Вооруженные силы России в последнее время часто наносят удары по ключевым объектам портовой инфраструктуры, принадлежащей Украине. Основными целями становятся порты, которые используются ВСУ для хранения и разгрузки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.