ВС РФ с 10 июля нанесли около 20 групповых ударов по 4 портам в Одесской области

ТАСС: ВС РФ за 2 недели не менее 20 раз ударили по 4 портам в Одесской области ВС РФ с 10 июля нанесли около 20 групповых ударов по 4 портам в Одесской области

Москва23 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) с 10 июля не менее 20 раз использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники для групповых ударов по ключевым объектам портовой инфраструктуры в Одесской области Украины. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России.

Основными целями стали порты Одесса, Измаил, Черноморск и Южный, которые используются ВСУ для хранения и разгрузки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В ночь с 10 на 11 июля были поражены объекты в портах Черноморск и Южный, включая склады ГСМ, насосные станции и наливные эстакады. Также ударам подверглась используемая украинскими боевиками инфраструктура порта Измаил, включая пункты управления и места хранения военной техники.

В Минобороны РФ отметило, что групповые удары подтвердили способность российских армии эффективно поражать цели по всей Украине.

12 и 13 июля ведомство сообщили о ночных ударах по объектам в портах Одесса и Черноморск. В Черноморске были повреждены резервуары с ГСМ, склад боеприпасов и пункт управления контейнерными перевозками. В ночь с 13 на 14 июля удары были нанесены по объектам в порту Южный, включая 7 резервуаров с топливом для украинской армии.

15 июля в порту Одесса были поражены резервуары с горючим и два цеха по производству беспилотников, включая дроны средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".

В последующие дни удары продолжились: 16 июля в порту Одесса были повреждены пять резервуаров с ГСМ и два цеха по сборке БПЛА. В Черноморске также были поражены объекты инфраструктуры и резервуары с горючим.

17 июля российские войска продолжили атаковать порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. В Одессе были поражены резервуары с ГСМ, а 19 июля аналогичные удары были нанесены в порту Южный.

На следующий день в одесском порту были повреждены резервуары с ГСМ и объекты инфраструктуры для хранения военных грузов. В Черноморске также были уничтожены резервуары с горючим и логистический центр.

В ночь на 22 июля в Одессе ударам подверглись резервуары с ГСМ и портовая инфраструктура.