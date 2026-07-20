Москва20 июлВести.Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, на этот раз целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Одессы, сообщает Министерство обороны РФ.
Удары совершались высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в ночь на понедельник, 20 июля, отмечается в российском военном ведомстве.
Нанесено поражение в порту "ОДЕССА" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУговорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX
Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что бойцы ВС РФ в течение дня 19 июля продолжили наносить удары по украинским портам, судам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах украинских боевиков.