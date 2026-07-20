ВС РФ нанесли удары по предназначенным для ВСУ резервуарам с ГСМ в порту Одессы

Российская армия поразила резервуары с ГСМ в порту Одессы ВС РФ нанесли удары по предназначенным для ВСУ резервуарам с ГСМ в порту Одессы

Москва20 июл Вести.Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, на этот раз целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Одессы, сообщает Министерство обороны РФ.

Удары совершались высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в ночь на понедельник, 20 июля, отмечается в российском военном ведомстве.

Нанесено поражение в порту "ОДЕССА" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что бойцы ВС РФ в течение дня 19 июля продолжили наносить удары по украинским портам, судам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах украинских боевиков.