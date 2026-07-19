ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам Одесса, Южный и вблизи Новых Беляр

Российская армия нанесла удары по украинским складам и резервуарам с ГСМ ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам Одесса, Южный и вблизи Новых Беляр

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре, которая использовалась в интересах боевиков киевского режима. Поражены склады, цех сборки БПЛА и резервуары с горюче-смазочными материалами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удары в течение дня были нанесены крылатыми ракетами воздушного базирования, барражирующими боеприпасами и противокорабельными ракетами "Оникс".

В порту Одесса был поражен цех сборки дальнобойных беспилотников ВСУ, а также место стоянки бензовозов. Помимо этого, удары были нанесены по целям вблизи населенного пункта Новые Беляры, расположенного северо-восточнее порта. Там ВС РФ поразили пять резервуаров с ГСМ.

Очередной удар был нанесен по инфраструктуре порта Южный. Там целью стал склад военного имущества. В Минобороны РФ заявили, что внутри хранились грузы, которые на Украину поставляют страны Запада.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО киевского режима не смогли сбить баллистические ракеты, запущенные российскими военными по целям в Одесской области.