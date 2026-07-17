МО: ВС РФ поразили два цеха по производству и сборке БПЛА в порту Одессы

В Минобороны РФ отчитались о пораженных объектах в портах Одессы и Черноморска МО: ВС РФ поразили два цеха по производству и сборке БПЛА в порту Одессы

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы России поразили в порту Одесса два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая UJ-22 компании "Укрджет". Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, российские войска ночью продолжили наносить групповые удары по объектам на Украине с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА.

В результате, как уточняется, в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки горюче-смазочных материалов. Кроме того, ВС РФ поразили резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинской армии.

Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами добавили в Минобороны

Кроме того, в порту Черноморск Одесской области удары нанесены по катеру и резервуарам с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.