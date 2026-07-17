Москва17 июлВести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск", сообщили в Минобороны.
Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
В результате поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, предназначенных для снабжения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.
Кроме того, в порту "Черноморск" поражен пожарный катер, добавили в ведомстве.
Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении морского судна и быстроходного катера сил специальных операций (ССО) ВСУ при переходе в порты Одесской области.