Москва16 июлВести.Российские войска в ходе группового удара нанесли поражение объектам инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемым для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.
В результате поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материаловговорится в заявлении
Кроме того, как заявили в Минобороны, при переходе в порты Одесской области были поражены морское судно и быстроходный катер сил специальных операций (ССО) ВСУ.
В ведомстве также сообщили, что ночью российские войска нанесли групповые удары, в результате которых в Киеве были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса.