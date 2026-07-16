МО РФ: российские военные нанесли удары по портам "Одесса" и "Южный"

Минобороны: ВС РФ ударили по портам "Одесса" и "Южный" МО РФ: российские военные нанесли удары по портам "Одесса" и "Южный"

Москва16 июл Вести.Российские войска в ходе группового удара нанесли поражение объектам инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемым для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

В результате поражены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов говорится в заявлении

Кроме того, как заявили в Минобороны, при переходе в порты Одесской области были поражены морское судно и быстроходный катер сил специальных операций (ССО) ВСУ.

В ведомстве также сообщили, что ночью российские войска нанесли групповые удары, в результате которых в Киеве были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса.