МО РФ: за день ВС РФ ударили по трем украинским суднам с военными грузами

Армия России поразила три сухогруза, которые использовали ВСУ МО РФ: за день ВС РФ ударили по трем украинским суднам с военными грузами

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный. Судно доставляло грузы военного назначения для украинской армии.

Кроме того, в порту Одессы были поражены два сухогруза с военными грузами, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по украинским портам, которые используются для доставки военных грузов. В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.