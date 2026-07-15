Москва15 июлВести.Вооруженные силы (ВС) России в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный. Судно доставляло грузы военного назначения для украинской армии.
Кроме того, в порту Одессы были поражены два сухогруза с военными грузами, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.
В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУговорится в сообщении ведомства
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по украинским портам, которые используются для доставки военных грузов. В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.