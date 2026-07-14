Москва14 июлВести.Вооруженными силами России были поражены три сухогруза, используемых для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака была произведена с использованием беспилотников.
Поражены еще три сухогруза на рейде порта "Одесса"говорится в заявлении
Кроме того, в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов для поставки украинским боевикам.
Ранее российские войска нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в селе Беляры Одесской области.