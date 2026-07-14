ВС РФ нанесли удар по трем сухогрузам на рейде порта "Одесса"

Российские силы нанесли удар по судам, задействованным в интересах ВСУ ВС РФ нанесли удар по трем сухогрузам на рейде порта "Одесса"

Москва14 июл Вести.Вооруженными силами России были поражены три сухогруза, используемых для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была произведена с использованием беспилотников.

Поражены еще три сухогруза на рейде порта "Одесса" говорится в заявлении

Кроме того, в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов для поставки украинским боевикам.

Ранее российские войска нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в селе Беляры Одесской области.