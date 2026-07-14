Поддубный: удар ВС РФ был нанесен по нефтяному терминалу в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Одесской области Поддубный: удар ВС РФ был нанесен по нефтяному терминалу в Одесской области

Москва14 июл Вести.Российские войска нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в селе Беляры Одесской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в MAX.

Запасы ГСМ противника горят близ населенного пункта Беляры Одесской области. Удар ВС РФ был нанесен по морскому нефтяному терминалу, входящему в состав логистического узла порта Южный написал он

Ранее в российском МО сообщили, что минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, которые ВСУ использовали для хранения ГСМ. В ведомстве отметили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также дронами.